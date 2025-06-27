Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 27 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 42'si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. 1. dereceden deprem kuşağı, tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur. Bu sebeple vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip eder. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Haziran 2025 son depremler listesi...
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Deprem kuşağında bulunan Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Ülkemizde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Büyük ve yıkıcı depremlere neden olabilen bu fay hatları birçok ili etkiliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Erzincan gibi şehirler, deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor.Bu nedenle yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 27 Haziran 2025 son depremler listesi...
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27 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-06-27 06:19:19 38.09944 38.43861 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2025-06-27 06:14:28 39.24222 40.29778 7.18 ML 1.4 Kiğı (Bingöl)
2025-06-27 05:47:42 38.17306 30.87361 7.07 ML 1.6 Yalvaç (Isparta)
2025-06-27 05:24:49 36.46028 28.86417 12.67 ML 1.2 Akdeniz - [22.70 km] Fethiye (Muğla)
2025-06-27 05:22:45 39.25528 40.27 7.26 ML 1.3 Kiğı (Bingöl)
2025-06-27 04:57:25 39.47361 35.31389 6.99 ML 1.0 Sarıkaya (Yozgat)
2025-06-27 04:38:23 39.81028 29.35472 7.0 ML 1.5 Keles (Bursa)
2025-06-27 04:32:16 38.61778 44.92806 7.0 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.71 km] Başkale (Van)
2025-06-27 04:15:50 38.55139 39.53528 7.0 ML 0.8 Maden (Elazığ)
2025-06-27 03:53:51 37.25528 27.78889 7.0 ML 1.4 Milas (Muğla)
2025-06-27 03:41:11 40.85639 28.05278 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi - [14.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-27 03:40:22 39.52361 27.78917 7.0 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir)
2025-06-27 03:25:52 37.38778 36.92417 6.99 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-06-27 03:11:14 38.47333 39.30833 7.0 ML 1.6 Hazar Gölü - [02.64 km] Sivrice (Elazığ)
2025-06-27 03:06:18 38.8875 29.79111 7.0 ML 0.9 Banaz (Uşak)
2025-06-27 02:46:31 37.97111 38.05111 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-27 02:36:10 38.02611 27.21306 5.99 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2025-06-27 02:07:42 38.32722 38.80333 7.15 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-06-27 01:53:15 38.53222 38.01694 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2025-06-27 01:50:03 38.53861 38.02083 7.0 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2025-06-27 01:36:35 38.435 37.35444 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-27 01:14:25 38.22194 38.71 7.06 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-06-27 00:55:27 38.04528 37.72361 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-27 00:49:58 38.24167 38.13722 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-27 00:37:41 38.65306 41.435 7.0 ML 1.4 Merkez (Muş)
2025-06-27 00:25:52 38.16028 38.68806 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2025-06-27 00:17:35 38.40611 39.35917 6.97 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-06-27 00:05:32 39.01556 26.12139 7.55 ML 1.7 Ege Denizi - [46.67 km] Karaburun (İzmir)
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
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