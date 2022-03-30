Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 30 MART

30 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.03.30 09:08:30 35.8668 31.1312 6.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.30 08:39:37 37.0362 28.4195 3.7 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.30 07:31:21 37.0868 28.3802 5.2 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.30 06:25:46 35.7835 27.4948 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.30 05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.30 04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel

2022.03.30 02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2022.03.30 01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel