Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 30 Mart Deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de son dakika yaşanan depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremleri güncel şekilde yayınlıyor. "Deprem mi oldu?" "Kaç büyüklüğünde?" Soruları deprem endişesi yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte 30 Mart 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

30.03.2022 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 30 MART

30 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.03.30 09:08:30 35.8668 31.1312 6.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.30 08:39:37 37.0362 28.4195 3.7 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 07:31:21 37.0868 28.3802 5.2 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 06:25:46 35.7835 27.4948 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.30 05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel
2022.03.30 02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2022.03.30 01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ramazan ne zaman başlıyor, ilk günü ayın kaçında?
Ramazan ne zaman başlıyor, ilk günü ayın kaçında?
E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!
E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!
Su seviyesi azaldı, iskele kapandı
Su seviyesi azaldı, iskele kapandı
En uzun orucu 2 kentimiz tutacak!
En uzun orucu 2 kentimiz tutacak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.