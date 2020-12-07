Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 7 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 10:12'de Aydın Kuşadası Körfezi'nde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.07 10:12:32 37.7977 26.9588 9.8 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 09:54:41 40.8205 27.4675 6.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2020.12.07 09:41:18 35.5253 26.5190 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.07 09:00:53 37.8843 27.0045 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 06:55:33 37.8475 26.7447 13.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.07 06:49:26 37.8648 27.0135 3.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 06:30:04 38.8193 26.8627 2.3 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 06:13:44 37.9460 27.1468 9.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 06:05:56 38.8197 32.7600 13.9 -.- 1.2 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.12.07 05:22:19 38.4108 38.8330 13.8 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2020.12.07 04:52:28 37.8668 27.0115 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 04:32:26 37.8520 26.7818 9.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.07 04:13:28 37.9525 27.1003 22.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 03:57:41 38.6565 38.0518 5.0 -.- 3.1 3.2 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.12.07 03:46:30 37.8610 26.9482 15.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 03:37:16 37.8762 26.8763 12.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 03:36:48 37.7850 26.8233 13.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 03:00:34 37.8252 26.7763 12.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.07 02:41:45 37.6693 27.0112 16.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 02:28:26 37.8820 26.7898 12.7 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.07 02:25:14 37.9358 26.7442 17.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.07 02:02:22 37.6858 27.1555 26.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.07 01:38:33 36.6408 31.3998 21.4 -.- 1.7 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2020.12.07 01:37:45 37.6232 27.1950 5.0 -.- 1.2 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel

2020.12.07 01:35:10 37.9772 27.2853 5.1 -.- 1.6 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.12.07 01:13:11 38.9765 27.8207 16.1 -.- 1.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.07 01:12:38 37.8493 26.7458 14.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.07 00:15:15 37.8768 26.9148 9.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel