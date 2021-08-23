Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Ağustos Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 23 AĞUSTOS 2021
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Kilis Musabeyli'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 AĞUSTOS 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.23 09:00:30 34.0097 26.1473 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 08:35:00 36.3700 27.0708 5.0 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.23 08:06:26 40.2515 33.5720 8.4 -.- 2.0 -.- UYURCA-KALECIK (ANKARA) İlksel
2021.08.23 07:38:22 40.2002 31.7457 4.3 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.08.23 07:28:08 36.3657 27.1487 18.1 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 07:26:51 36.3702 27.0787 5.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 06:58:10 36.3933 27.1227 24.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 06:50:08 36.3407 27.2413 24.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 06:30:06 36.4775 27.1983 20.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 06:18:38 36.3235 27.0400 10.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.23 06:09:21 36.3585 27.1748 1.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 05:46:51 37.8055 26.9722 8.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.23 05:37:02 37.8412 26.3768 4.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 05:31:19 40.7118 30.6383 7.6 -.- 2.6 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.08.23 05:21:00 36.4067 27.2770 5.0 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 05:04:24 36.3372 27.1573 8.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 05:00:03 36.3403 27.2097 8.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 04:58:28 38.0007 27.1307 1.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.23 04:49:16 36.2957 27.1298 21.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.23 04:20:00 36.4025 27.0852 12.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 04:18:52 36.4532 27.1497 12.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 04:13:49 36.4548 27.0982 6.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 04:03:02 36.3665 27.1783 15.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 04:01:57 36.3648 27.1542 21.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 03:55:45 36.3565 27.1040 22.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 03:51:56 39.1542 40.8688 11.8 -.- 1.8 -.- DERINCAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.08.23 03:51:21 36.4157 27.1480 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 03:20:56 38.4435 27.7163 8.8 -.- 1.8 -.- ASAGIBOZKIR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.08.23 02:48:20 36.5363 28.8030 14.6 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.23 02:35:04 39.0963 27.8325 6.1 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.08.23 02:27:34 36.3542 27.1355 15.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 02:26:41 36.4315 27.1765 21.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 02:22:12 36.3277 27.1092 7.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 02:18:04 37.3917 28.1858 13.2 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.08.23 02:11:10 36.2492 27.0643 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.23 02:03:58 40.4067 28.8923 7.7 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.08.23 01:46:24 40.2443 31.7480 1.6 -.- 1.6 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.08.23 01:32:01 37.8927 27.2250 8.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.23 00:52:37 36.4152 27.0620 4.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 00:47:54 36.4115 27.1142 5.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 00:30:45 36.3115 27.0542 8.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.23 00:27:45 36.4105 27.0812 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.23 00:12:08 36.3773 27.1025 9.8 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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