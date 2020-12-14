Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 14 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 06:56'da Bursa Gemlik Körfezi'nde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.14 09:33:39 37.8657 26.7185 2.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.14 09:16:53 37.8532 27.0217 4.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 09:12:44 37.8197 26.6513 15.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 08:41:06 37.8742 26.9407 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 07:35:38 38.7312 43.2905 17.1 -.- 2.1 -.- GOLLU-(VAN) İlksel

2020.12.14 06:56:50 40.4252 28.9922 6.0 -.- 2.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.12.14 06:51:07 37.8427 26.9267 8.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 06:39:42 38.0047 27.0462 4.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 06:21:37 37.8628 26.7315 12.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.14 05:57:32 39.5318 27.8613 4.7 -.- 2.2 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel

2020.12.14 05:27:05 38.0673 41.6513 1.9 -.- 1.5 -.- ATABAGI-BAYKAN (SIIRT) İlksel

2020.12.14 05:03:32 37.8057 26.9828 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 03:25:24 39.0058 41.2520 11.3 -.- 1.4 -.- BILEK-(MUS) İlksel

2020.12.14 02:42:17 38.7185 38.0622 3.8 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.12.14 02:35:17 40.5895 28.9853 5.8 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.14 02:28:59 39.1065 41.8888 5.0 -.- 1.9 -.- MESEICI-BULANIK (MUS) İlksel

2020.12.14 02:28:49 37.8360 27.0968 7.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 02:21:12 37.9177 26.4270 6.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.14 02:18:46 40.6085 28.9913 7.9 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.14 02:14:34 37.6372 27.0657 7.2 -.- 1.8 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 01:55:12 37.7988 26.5852 6.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 01:42:49 37.6840 27.0177 7.8 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.14 01:39:55 35.6932 26.2547 8.9 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.14 01:02:54 38.5702 44.3655 5.0 -.- 3.0 3.0 YAMANYURT-SARAY (VAN) REVIZE01 (2020.12.14 01:02:54)

2020.12.14 00:17:58 38.4235 39.2390 6.1 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel