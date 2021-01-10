Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Ocak Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 10 OCAK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 08:12'de İzmir Menderes'te 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 OCAK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.10 09:42:11 37.8258 26.7543 9.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 09:23:49 37.8945 26.8167 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 08:12:52 38.1133 27.1993 4.7 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.01.10 07:13:43 37.8325 27.0018 2.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 06:43:37 38.6730 41.9452 16.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS) İlksel

2021.01.10 06:17:29 37.8010 26.4580 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.10 05:59:51 40.5962 28.9958 4.4 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.01.10 05:20:30 35.7070 26.2287 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 05:08:34 35.6887 26.2593 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 04:45:07 37.1805 38.8857 2.3 -.- 1.7 -.- NOKTA-(SANLIURFA) İlksel

2021.01.10 04:36:35 35.4710 26.5120 22.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.10 04:30:34 37.8430 27.2012 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 04:24:55 36.5522 27.0805 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.10 03:52:27 35.6935 26.2353 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:51:04 35.6985 26.2657 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:40:05 37.8787 26.9778 14.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 03:28:13 35.6393 26.2845 2.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:27:10 35.6338 26.2492 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:01:42 39.0702 28.1488 16.1 -.- 2.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.10 02:50:28 35.9435 28.4770 21.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 02:30:26 37.8243 26.8290 6.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 01:53:31 35.6850 26.2718 8.9 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 01:50:09 35.6913 26.2478 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 01:48:30 38.4675 39.6322 17.4 -.- 2.3 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2021.01.10 01:22:29 35.6950 26.2450 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 01:20:45 35.6408 26.2975 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 00:50:43 37.8952 26.8297 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 00:19:03 40.0943 24.4707 5.4 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.01.10 00:11:31 38.8487 25.2685 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel