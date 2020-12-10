Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 10 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 07:52'de Ege Denizi açıklarında İzmir'in Urla ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.10 08:39:44 37.6957 27.0313 8.2 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 07:52:00 37.8227 26.4908 3.8 -.- 3.2 3.3 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 07:37:14 37.1322 28.7693 13.5 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2020.12.10 07:20:31 37.8087 26.4777 5.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.10 06:54:42 37.8330 26.9388 11.4 -.- 3.6 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 06:51:20 37.8797 26.8720 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 06:49:22 38.7545 27.7845 11.9 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.12.10 06:47:21 37.8420 26.9417 5.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 06:29:14 38.4212 39.2908 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.10 06:20:07 38.1920 27.3005 5.5 -.- 2.5 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2020.12.10 05:57:14 39.1830 41.9543 6.9 -.- 1.7 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS) İlksel

2020.12.10 05:04:01 37.7047 27.0697 9.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 04:59:51 38.8368 26.8367 2.5 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 04:17:43 38.0030 27.2892 5.1 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.12.10 03:59:24 40.8455 34.5198 5.0 -.- 3.3 3.4 YAVU-ISKILIP (CORUM) İlksel

2020.12.10 03:30:05 37.8828 27.0048 10.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 03:27:05 37.7992 26.9645 13.9 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 03:20:02 37.8905 26.9965 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 02:54:03 37.9042 26.8678 9.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 02:46:12 37.8882 26.8598 4.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 02:24:38 37.7452 27.0567 16.7 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 02:21:33 37.9468 26.4592 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.10 02:08:15 37.0067 28.8822 8.9 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.12.10 01:07:19 39.5770 41.2075 5.0 -.- 2.2 -.- DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2020.12.10 00:48:58 37.9122 26.8388 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.10 00:21:50 37.7215 27.0680 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel