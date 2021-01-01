Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 1 Ocak Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 1 OCAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:37'de Ege Denizi açıklarında İzmir Seferihisar'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 OCAK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:,

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.01 09:52:24 40.6402 29.0487 6.8 -.- 1.5 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.01.01 09:37:58 37.8387 26.6703 8.9 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 09:17:23 37.9200 26.9192 11.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 09:16:55 37.3728 36.2502 4.7 -.- 1.3 -.- DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.01.01 09:13:56 39.4957 28.7520 5.8 -.- 1.2 -.- AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.01.01 09:01:57 37.8202 26.9887 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 09:00:49 37.3132 37.3162 6.0 -.- 1.5 -.- YIGITLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.01.01 08:50:19 39.3535 40.6720 4.0 -.- 1.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.01.01 08:43:34 40.6582 32.9877 10.9 -.- 1.9 -.- BUGUOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel

2021.01.01 08:32:43 38.5517 28.0810 5.4 -.- 1.2 -.- COKELEK-SALIHLI (MANISA) İlksel

2021.01.01 08:11:39 38.4780 39.2735 30.3 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.01 08:10:44 37.8763 26.9122 8.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:55:14 37.7660 27.1332 7.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:30:08 37.6503 27.0573 5.1 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.01.01 06:16:31 38.4785 39.2365 6.1 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.01 06:14:19 37.7542 27.1163 6.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:13:20 37.7082 27.0992 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:06:26 40.6773 33.5658 6.4 -.- 2.3 -.- AKCAVAKIF-(CANKIRI) İlksel

2021.01.01 06:00:46 37.9317 27.1357 10.6 -.- 3.2 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 02:10:43 38.0300 27.0903 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 02:01:16 38.9712 27.8675 8.2 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.01 01:01:37 37.8537 26.8270 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.01 00:59:39 37.7185 26.8767 15.3 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 00:35:53 37.8458 26.9107 5.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel