Son dakika depremler listesi: AFAD ve Kandilli 31 Mayıs Salı deprem mi oldu, nerede?

Son dakika depremleri araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremler listesini günlük olarak yayınlıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 31 MAYIS 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.31 09:37:28 35.3053 26.2432 11.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.31 09:25:15 39.0457 37.4067 13.4 -.- 2.0 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.05.31 09:23:41 38.0792 27.2318 2.7 -.- 1.9 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.05.31 08:51:14 37.8033 27.1763 3.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.31 07:07:03 39.5492 28.3787 3.0 -.- 2.0 -.- KIREC-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.05.31 07:01:38 39.1132 37.8585 7.4 -.- 2.0 -.- AKTEPE-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.05.31 05:59:48 35.9300 31.7993 28.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.31 05:56:45 37.8315 29.7152 12.0 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2022.05.31 05:50:17 38.6942 27.0132 5.1 -.- 1.4 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) İlksel

2022.05.31 05:35:09 38.1453 38.6713 4.9 -.- 1.6 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.05.31 05:24:52 39.4068 28.7197 3.2 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.05.31 05:23:17 38.1577 38.5948 5.4 -.- 2.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.05.31 04:06:06 37.5813 29.9312 3.9 -.- 3.1 3.2 YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.05.31 03:50:57 37.4177 35.9840 14.6 -.- 2.2 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2022.05.31 03:31:21 38.8450 43.4827 5.7 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2022.05.31 03:29:14 36.4262 27.1023 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.31 02:20:59 37.0373 28.4585 10.6 -.- 2.1 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.31 02:06:23 39.0085 27.8352 13.7 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.05.31 02:02:15 39.3210 25.8998 7.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.31 01:48:03 38.6640 31.0377 5.3 -.- 1.0 -.- BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.05.31 01:39:05 37.0980 28.4138 8.7 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.31 01:34:07 37.7965 36.2538 8.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.05.31 01:32:07 37.7705 36.2482 7.7 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.05.31 01:23:18 42.4298 23.5658 5.0 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.05.31 00:13:18 39.2938 29.1902 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA) İlksel