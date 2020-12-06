Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 6 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 05:50'de Ege Denizi açıkları İzmir Seferihisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.06 09:15:03 37.9672 27.2090 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 09:07:21 36.9195 29.3322 4.4 -.- 2.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2020.12.06 08:52:59 37.8177 26.4013 11.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.06 06:51:30 38.9572 30.0032 7.3 -.- 1.5 -.- ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.12.06 06:32:29 37.8098 27.0728 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 06:20:24 34.3313 26.1572 15.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.06 05:55:42 37.8337 26.8880 23.2 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 05:54:08 37.4925 27.5983 14.5 -.- 1.4 -.- AKCALI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.12.06 05:50:39 38.0057 26.0347 8.8 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI REVIZE01 (2020.12.06 05:50:40)

2020.12.06 05:22:11 37.7703 27.0813 4.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 05:16:14 35.9470 30.4943 13.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.06 05:15:20 37.8787 26.6245 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.06 04:55:38 37.9008 26.9580 17.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 04:48:22 38.7740 26.5187 15.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.06 04:41:41 37.3248 28.0903 10.6 -.- 1.5 -.- SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2020.12.06 04:37:04 37.1153 34.5495 24.7 -.- 3.7 3.4 SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

2020.12.06 04:32:35 37.6602 26.8165 11.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.06 04:31:29 38.4100 26.6590 12.7 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 04:26:44 38.4087 26.6658 2.3 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 04:24:11 37.7045 27.0368 14.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 04:22:26 38.9347 30.0465 1.5 -.- 1.8 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.06 04:20:17 38.4132 26.6547 7.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 04:10:44 34.9885 27.1222 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.06 04:00:43 37.7453 26.9827 5.1 -.- 1.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 03:59:50 37.6800 27.0395 21.6 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 03:57:34 37.7543 26.9868 11.7 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 03:05:55 35.7545 28.3907 12.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.06 03:05:39 37.7518 26.8930 24.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 03:01:37 37.8608 27.0813 3.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 02:57:04 37.0097 28.3585 24.2 -.- 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2020.12.06 02:55:16 37.6398 27.0668 14.7 -.- 1.4 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 02:50:11 35.1532 27.7535 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.06 02:48:29 37.6855 27.0225 11.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 02:39:13 38.6467 43.1893 11.6 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2020.12.06 02:24:40 37.6972 27.0348 13.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.06 02:22:33 37.8637 26.8343 5.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.06 02:19:26 37.6347 27.3112 5.0 -.- 1.1 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel