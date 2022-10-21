Yaşanan son dakika depremler listesi merak ediliyor. Deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler güncel verileri haberimizde derledik. İşte 21 Ekim Cuma son depremler listesi...

21 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

21 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ