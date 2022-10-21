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Haberler Gündem Son dakika depremler listesi: 21 Ekim Cuma Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi araştırılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlarımız yaşanan depremlerin boyutunu ve derinliğini merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş: 21.10.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika depremler listesi: 21 Ekim Cuma Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde?

Yaşanan son dakika depremler listesi merak ediliyor. Deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler güncel verileri haberimizde derledik. İşte 21 Ekim Cuma son depremler listesi...

21 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

21 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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