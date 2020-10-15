Son dakika edinilen bilgilere göre; Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.
Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katında test çözerken sarsıntıyı hissettiğini belirten Sarp Doruk Yılmaz, Geçen sene meydana gelen deprem psikolojimizi bozmuştu. Hafif depremi hissedince arkadaşıma sordum, hissetmediğini söyledi. Ancak, yakındaki mont askısının sallandığını gördüm dedi.
Avcılar'ın en eski terzilerinden Muharrem Kocatürk, Depremlere duyarlıyım. Ancak, ben bu depremi hissetmedim. En ufak bir emaresini hissetmedim. Allah, şiddetlisinden korusun ben 3 ve biraz üzeri depremlerin olmasından yanayım diye konuştu. Ekrem Sezgin de deprem olduğuna dair haberleri duyduklarını ancak hissetmediklerini söyledi.
SON DEPREMLER
İSTANBULDA 77 SORUNSUZ ARSA VAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin muhtemel İstanbul depremi öncesinde 1999 öncesindeki başta eğitim kurumları, okullar olmak üzere bütün kamu binalarının yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi amacıyla 2006'da kurulduğunu hatırlatarak, "1999 öncesinde yapılmış okullarımızın yüzde 92'sini deprem dayanıklılığını, güvenliğini hamdolsun sağladık." dedi.
Yerlikaya, "77 sorunsuz arsamız var elimizde. İstanbullu hemşehrilerimize, sağ elin verdiğini sol elin farkına varmayacak titizlikte olan hayırseverlerimize duyurmak istiyoruz. Biz bu arsalarımızı en kısa zamanda hayırseverlerle buluşturmak istiyoruz. Daha önce yapılanlardan farklı olarak 'Yaşayan Okullar' projesinin en güzel ilk uygulamasının da bu 77 arsada olmasını istiyoruz." diye konuştu.
NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Naci Görür flaş bir açıklamada bulundu. Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.
— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2020
— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2020
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!