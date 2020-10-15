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SON DAKİKA DEPREMLER: İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul'da bugün 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." ifadelerini kullandı. İşte son depremler...

15.10.2020 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA DEPREMLER: İstanbul'da korkutan deprem!

Son dakika edinilen bilgilere göre; Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katında test çözerken sarsıntıyı hissettiğini belirten Sarp Doruk Yılmaz, Geçen sene meydana gelen deprem psikolojimizi bozmuştu. Hafif depremi hissedince arkadaşıma sordum, hissetmediğini söyledi. Ancak, yakındaki mont askısının sallandığını gördüm dedi.

Avcılar'ın en eski terzilerinden Muharrem Kocatürk, Depremlere duyarlıyım. Ancak, ben bu depremi hissetmedim. En ufak bir emaresini hissetmedim. Allah, şiddetlisinden korusun ben 3 ve biraz üzeri depremlerin olmasından yanayım diye konuştu. Ekrem Sezgin de deprem olduğuna dair haberleri duyduklarını ancak hissetmediklerini söyledi.

SON DEPREMLER

İSTANBULDA 77 SORUNSUZ ARSA VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin muhtemel İstanbul depremi öncesinde 1999 öncesindeki başta eğitim kurumları, okullar olmak üzere bütün kamu binalarının yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi amacıyla 2006'da kurulduğunu hatırlatarak, "1999 öncesinde yapılmış okullarımızın yüzde 92'sini deprem dayanıklılığını, güvenliğini hamdolsun sağladık." dedi.

Yerlikaya, "77 sorunsuz arsamız var elimizde. İstanbullu hemşehrilerimize, sağ elin verdiğini sol elin farkına varmayacak titizlikte olan hayırseverlerimize duyurmak istiyoruz. Biz bu arsalarımızı en kısa zamanda hayırseverlerle buluşturmak istiyoruz. Daha önce yapılanlardan farklı olarak 'Yaşayan Okullar' projesinin en güzel ilk uygulamasının da bu 77 arsada olmasını istiyoruz." diye konuştu.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Naci Görür flaş bir açıklamada bulundu. Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.



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