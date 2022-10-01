Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

İHA

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

CAN VE MAL KAYBI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre deprem hafif şekilde Tercan ve Mercan ilçelerinde hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.