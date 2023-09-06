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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 6 Eylül Çarşamba 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        6 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 6 Eylül Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:12
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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