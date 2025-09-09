Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER | Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 10 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Eylül! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin dört bir yanında gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD canlı - anlık verileri ile 10 Eylül 2025 Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 07:31 Güncelleme: 10.09.2025 - 00:12
        • 1

          Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 10 Eylül 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          BALIKESİR'DE DEPREM

          Balıkesir Sındırgı’da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 16,37’de gerçekleşti.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:38'de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 4

          ERZURUM DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 13:55'te Erzurum Köprüköy merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.87 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          İZMİR'DE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 01:47'de Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İzmir'in Seferihisar ilçesine 24.67 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 6.87 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 6

          EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

          Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem oldu.

          AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Saat 00.27'de gerçekleşen deprem 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 7

          9 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-09-09 17:00:55 37.59556 43.9975 7.0 ML 2.0 Yüksekova (Hakkari)

          2025-09-09 17:00:11 39.17861 28.25722 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-09 16:57:01 37.05944 29.51056 7.0 ML 0.9 Gölhisar (Burdur)

          2025-09-09 16:44:50 39.18833 28.25111 6.54 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-09 16:37:21 39.19611 28.25639 6.69 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-09 16:32:05 37.92972 36.63 12.89 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2025-09-09 16:29:41 39.53389 28.05889 6.99 ML 2.1 Bigadiç (Balıkesir)

        • 8

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 9
