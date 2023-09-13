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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 13 Eylül Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        13 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 13 Eylül Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:26
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 13 Eylül Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          GAZİANTEP'TE DEPREM!

          Gaziantep'te saat 07.37'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          ERZİNCAN'DA DEPREM

          Erzincan'da saat 01.36'da 2.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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