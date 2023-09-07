Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 6 Eylül Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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