Son depremler listesi 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Ege Denizi’nde peş peşe deprem oldu. İşte, 30 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Ege Denizi deprem verileri…