Ege Denizi'nde peş peşe deprem! 30 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 30 Kasım 2024 son depremler listesi ile Ege Denizi deprem büyüklüğü, merkez üssü, derinliği hakkında detaylar…
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Son depremler listesi 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Ege Denizi’nde peş peşe deprem oldu. İşte, 30 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Ege Denizi deprem verileri…
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EGE DENİZİ’NDE PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi’nde peş peşe deprem meydana geldi.
30 Kasım Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla Ege Denizi’nde meydana gelen toplam 12 deprem kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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