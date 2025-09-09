Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER ANLIK TAKİP EKRANI | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 9 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 9 Eylül Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin dört bir yanında gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD canlı - anlık verileri ile 9 Eylül 2025 Salı son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 07:31 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 9 Eylül 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:47'de Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İzmir'in Seferihisar ilçesine 24.67 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 6.87 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

          Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem oldu.

          AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Saat 00.27'de gerçekleşen deprem 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          9 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;

          2025-09-09 01:47:46 37.85389 26.86111 6.87 ML 3.4 Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)

          2025-09-09 00:27:56 38.16167 24.15417 7.0 ML 5.1 Ege Denizi

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Habertürk Anasayfa