Deprem endişesi yaşayan kişiler meydana gelen depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerini sizler için haberimizde derledik. İşte, 23 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

23 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

23 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.23 08:14:50 39.2382 41.1120 5.2 -.- 2.0 -.- YORGANCAYIR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.05.23 06:26:55 37.7358 37.3787 5.7 -.- 2.0 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.05.23 05:27:03 36.4303 27.0825 3.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.23 05:25:06 36.4553 27.1290 6.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.23 05:14:17 37.7217 37.4067 7.5 -.- 2.1 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.05.23 03:08:33 37.0685 28.4010 6.8 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.23 02:44:34 37.9810 27.1683 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.23 02:29:21 39.8405 41.8192 2.1 -.- 2.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.05.23 01:33:12 38.8912 26.2162 6.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.23 00:33:29 40.5258 27.1012 19.3 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel