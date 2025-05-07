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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 7 MAYIS 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Son depremler listesi 7 Mayıs Çarşamba: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Son depremler listesi 7 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 07:55 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:55
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        • 1

          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte 7 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          TEKİRDAĞ'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:07'de Marmara Denizi'nde Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 12.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          AKDENİZ'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02:11'de Akdeniz'de deprem meydana geldi.

          Sarsıntının büyüklüğü 3.4, derinliği ise 47.1 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          7 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

          2025-05-07 08:07:28 40.78972 28.00944 12.1 ML 3.0 Marmara Denizi - [20.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

          025-05-07 02:11:14 34.72194 33.87722 47.1 ML 3.4 Akdeniz

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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