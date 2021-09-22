Son depremler tablosu 22 Eylül Çarşamba günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle Tokat'ta meydana gelen 4'ten büyük depremin ardından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
TOKAT DEPREMLE SARSILDI
Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Tokat Valisi Ozan Balcı da yaptığı açıklamada, depremin yaklaşık 10 saniye kadar sürdüğünü belirterek, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Bana gelen ilk bilgi. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 EYLÜL
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 EYLÜL
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.22 08:08:30 38.0988 35.1510 15.7 -.- 1.6 -.- HACIBEYLI-(NIGDE) İlksel
2021.09.22 07:44:38 37.1832 23.6123 89.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.22 06:36:29 40.5443 35.7350 7.5 -.- 1.4 -.- OVASARAY-(AMASYA) İlksel
2021.09.22 05:39:42 39.6448 33.2310 5.4 -.- 1.3 -.- KUCUKBAYAT-BALA (ANKARA) İlksel
2021.09.22 04:03:36 37.7097 29.3535 13.1 -.- 1.4 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.22 04:03:09 38.3178 23.4043 29.4 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.22 04:02:27 34.4768 23.9048 28.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.22 03:54:08 38.2773 23.4297 15.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.22 02:04:53 37.9445 26.9358 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.22 01:53:05 40.5353 27.2180 12.6 -.- 1.8 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.09.22 01:14:29 36.9943 36.0315 1.5 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.09.22 01:06:15 40.7218 32.8100 7.6 -.- 1.8 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.09.22 00:53:32 38.0887 35.1590 3.9 -.- 3.4 3.3 DUNDARLI-(NIGDE) İlksel
2021.09.21 22:30:20 40.6218 36.9150 2.0 -.- 2.3 -.- CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.09.21 21:44:07 39.9660 38.5722 7.6 -.- 1.9 -.- SUBASI-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2021.09.21 21:24:24 40.5567 36.8943 5.0 -.- 2.6 -.- YOLKONAK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.09.21 21:01:38 37.9000 27.2178 8.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 20:57:46 37.9097 27.2520 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 20:39:30 37.9177 27.2595 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 20:19:57 40.5945 37.0637 4.8 -.- 2.0 -.- ALANKOY-BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel
2021.09.21 19:39:47 39.4920 33.1553 17.3 -.- 1.9 -.- CATALOREN-BALA (ANKARA) İlksel
2021.09.21 19:30:19 40.5260 36.8625 5.3 -.- 2.0 -.- MUSAPINARI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.09.21 19:27:46 39.5630 34.3828 5.4 -.- 2.7 -.- HACIDURAKLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2021.09.21 19:09:43 40.5800 36.8888 5.0 -.- 4.4 4.3 SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.09.21 18:39:40 38.4443 38.1480 5.3 -.- 1.3 -.- AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2021.09.21 18:24:32 38.3902 38.2470 10.9 -.- 2.9 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2021.09.21 18:02:24 37.7182 29.3342 0.0 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.21 17:05:51 36.5523 28.6608 6.8 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2021.09.21 16:22:02 38.0225 27.1357 5.4 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.09.21 15:51:59 36.4165 27.1587 18.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 15:06:06 37.8365 27.2133 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 13:59:16 39.1212 27.5675 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.21 13:51:39 37.5280 27.3003 7.9 -.- 1.3 -.- BALAT-DIDIM (AYDIN) İlksel
2021.09.21 13:18:48 35.9250 27.6600 9.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 13:16:49 39.1303 27.5713 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.21 13:06:18 39.1682 27.5782 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.21 13:05:16 34.0623 25.8168 3.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 10:57:03 38.4918 26.4825 13.2 -.- 1.1 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2021.09.21 10:39:04 36.4830 27.1508 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 10:31:51 38.3387 38.2095 5.0 -.- 3.2 3.2 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2021.09.21 10:25:31 35.5445 31.5962 1.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 10:22:56 36.4497 27.1985 9.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 09:43:26 40.4337 26.4758 9.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDUZU-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel
2021.09.21 08:10:46 39.9668 25.9148 11.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
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