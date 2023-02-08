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Son dakika haberi Depremin vurduğu 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 08.02.2023 - 00:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Depremin vurduğu 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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