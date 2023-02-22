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Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü

Hatay'da eşi ve bebeğini depremde kaybeden Furkan Uçar, kayıtlara ölü olarak geçmişti. Felakette Antalya'da olan acılı baba ile ilgili kayıtlarda yapılan hatanın düzeldiği öğrenildi

Giriş: 22.02.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü! - Haberler
Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü
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İHA

Hatay’da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya’da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen adam, hatanın düzeltilmesi sonucu yaşama tekrar geri döndü.

İHA'nın haberine göre acılı baba yaptığı açıklamada, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Acımı artık daha rahat yaşayabileceğim" dedi.

Antalya’da yaşayan Furkan Uçar’ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay’ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina’nın bulunduğu Gül Apartmanı’nın alttan 3 katı yıkıldı.

E-DEVLET'TE ANLAŞILDI

Zemin katta oturan Furkan Uçar’ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya’dan Hatay’a ulaşan Furkan Uçar büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak Antalya’ya tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşi ile iş yerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynuna, kızının bilekliğini de koluna taktı.

Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği e-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 e-Devlet Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlendirilse de bir sonuç elde edemedi.

"TEKRAR HAYATA DÖNDÜ"

Uçar, yetkililerden hatanın düzeltilmesi için yardım talep etti. Haberin yayınlanmasının ardından Cumartesi gecesi Furkan Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme girilerek adeta yaşama geri döndü.

Problemi düzelten yetkililer ile İHA ekibine teşekkür eden Uçar, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an e-Devlet'ime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim. 30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrar tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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