"DEPREMLER SU ALTINI DA ETKİLEMİŞ"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, böyle bir ekiple çalışma yürütmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına katkılarından dolayı teşekkür eden Ceylan, "Denizdeki tahribat, karadaki kadar değil ancak deprem su altını da etkilemiş." dedi.

Dalış eğitmeni Mahmut İğde ise afetin su altındaki etkilerini görüntülemek için dalış yaptıklarını belirterek, "Bu dalışlarda Kel Dağı bölgesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık ancak Arsuz ve İskenderun bölgelerinde depremin su altındaki izleri fazlaydı.