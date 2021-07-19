Son depremler 18 Temmuz 2021!

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Temmuz Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 19 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:11'de Ege Denizi açıklarında 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.19 08:11:22 36.4407 27.2223 17.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 07:45:00 36.2528 28.7795 30.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.19 07:38:27 36.3475 27.0337 8.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.19 06:58:06 40.8197 27.9540 4.0 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

2021.07.19 06:39:07 36.5778 28.2060 8.6 -.- 1.5 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 05:20:46 36.4158 27.2297 13.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 05:01:10 34.4190 26.0873 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 04:28:31 41.1807 43.9132 3.4 -.- 1.8 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.07.19 03:06:57 36.3585 27.1770 14.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 02:44:36 37.2500 35.8710 9.5 -.- 1.5 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.07.19 02:31:41 36.3092 27.1963 15.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 01:52:26 40.4022 27.0227 8.2 -.- 1.7 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.07.19 01:46:30 38.4195 39.1895 6.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.07.19 01:43:34 36.3540 27.2258 9.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 01:28:31 38.4220 39.1158 5.4 -.- 2.7 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.07.19 01:25:18 36.3362 27.1135 14.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 01:12:38 35.1753 25.2340 9.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 01:09:09 33.7758 39.7635 8.8 -.- 5.1 -.- SURIYE İlksel

2021.07.19 00:51:11 35.2150 25.2450 7.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 00:31:10 39.0500 42.1450 5.0 -.- 3.0 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel

2021.07.19 00:24:06 40.2737 31.7623 20.3 -.- 2.1 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.07.19 00:11:09 40.3575 26.9915 5.3 -.- 2.0 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2021.07.19 00:04:06 36.3492 27.2595 8.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.19 00:02:22 38.9382 26.0385 8.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel