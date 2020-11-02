AFAD'da yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.85 km olarak açıklanırken saati 22.16 olarak belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Twitter'dan 22.16'da meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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