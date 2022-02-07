Son dakika deprem haritası: Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi - 7 Şubat 2022 Deprem mi oldu, nerede?

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 7 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.02.07 08:54:51 39.5653 28.8272 5.8 -.- 2.4 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.02.07 05:35:05 37.8418 29.7432 5.4 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.02.07 04:57:19 36.0888 28.9235 28.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.07 04:03:22 37.8630 26.8207 13.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.02.07 03:40:15 39.6132 40.0298 7.6 -.- 1.2 -.- CAMLICA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

2022.02.07 02:31:00 38.4580 25.7907 3.1 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.07 02:29:42 39.3172 41.0633 15.9 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.02.07 01:27:48 39.1197 40.0778 4.0 -.- 1.9 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel