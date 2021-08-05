Son depremler tablosu 5 Ağustos Perşembe günü özellikle Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle dün Kayseri ve Datça'da meydana gelen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler tablosuna çevrildi.

İşte 5 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 AĞUSTOS

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.08.05 12:24:36 36.3312 27.1313 13.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 12:06:32 37.2598 31.8773 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2021.08.05 11:50:53 36.2663 27.0610 9.8 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel 2021.08.05 11:03:53 36.3278 26.9700 10.9 -.- 3.5 3.9 AKDENIZ İlksel 2021.08.05 10:48:54 36.4232 27.1140 6.1 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 08:58:16 36.3640 27.1220 7.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 08:15:18 38.9403 35.6708 6.3 -.- 1.6 -.- DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2021.08.05 08:08:28 36.0632 27.5512 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 07:59:55 36.2928 27.1642 9.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 07:43:04 36.1972 26.9915 3.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 07:37:18 36.3593 27.0860 10.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 07:35:30 36.3522 27.1345 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 07:34:35 36.3280 27.1975 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 07:16:02 36.0535 27.5178 10.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 07:14:15 36.2095 27.0345 8.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 07:08:49 36.2257 27.0312 11.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 07:05:54 36.2867 27.1360 24.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 06:48:54 38.9157 35.6483 5.5 -.- 2.2 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2021.08.05 06:46:38 36.3425 27.2122 9.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 06:44:31 36.2617 27.1868 19.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 06:41:37 36.3180 27.2042 17.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 06:37:54 36.1500 27.0788 5.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 06:29:37 36.1542 27.0342 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 06:26:29 36.3057 27.2022 13.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 06:24:23 38.9357 25.9872 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.08.05 06:16:30 36.2755 27.0538 8.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel 2021.08.05 06:12:53 36.3862 27.1842 8.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 06:10:37 38.9577 26.0143 8.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.08.05 06:05:46 36.3113 27.0872 21.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 06:04:21 36.3260 27.1098 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 06:01:48 36.2438 27.1543 10.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 05:59:55 36.2523 27.1925 22.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.05 05:57:00 36.2523 27.0433 8.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 05:50:48 38.1485 32.0352 5.0 -.- 1.4 -.- GOKCEYURT-ILGIN (KONYA) İlksel 2021.08.05 05:43:39 36.2637 27.0840 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 05:38:06 36.2392 27.0798 8.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 05:34:09 36.2035 27.0837 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 05:31:18 36.1195 27.2232 19.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 05:13:09 40.8238 27.9405 6.9 -.- 2.2 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel 2021.08.05 05:01:57 36.3480 27.0283 8.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 04:53:10 36.2440 27.1160 13.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.05 04:51:32 39.4927 25.7902 11.5 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.08.05 04:29:53 36.2797 27.0687 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 AĞUSTOS