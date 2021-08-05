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Son dakika deprem tablosu 5 Ağustos: Akdeniz ve Ege beşik gibi! Kandilli ve AFAD son depremler

Son dakika depremler listesi 5 Ağustos Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dün Kayseri'de ve iki gündür Datça'da meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika depremler listesinde... İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

05.08.2021 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem tablosu 5 Ağustos: Akdeniz ve Ege beşik gibi! Kandilli ve AFAD son depremler

Son depremler tablosu 5 Ağustos Perşembe günü özellikle Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle dün Kayseri ve Datça'da meydana gelen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler tablosuna çevrildi.

İşte 5 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 AĞUSTOS

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.05 12:24:36  36.3312   27.1313       13.9      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 12:06:32  37.2598   31.8773        0.0      -.-  2.0  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel
2021.08.05 11:50:53  36.2663   27.0610        9.8      -.-  3.5  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 11:03:53  36.3278   26.9700       10.9      -.-  3.5  3.9   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 10:48:54  36.4232   27.1140        6.1      -.-  3.1  3.2   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 08:58:16  36.3640   27.1220        7.7      -.-  2.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 08:15:18  38.9403   35.6708        6.3      -.-  1.6  -.-   DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI)                       İlksel
2021.08.05 08:08:28  36.0632   27.5512        7.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 07:59:55  36.2928   27.1642        9.7      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 07:43:04  36.1972   26.9915        3.9      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 07:37:18  36.3593   27.0860       10.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 07:35:30  36.3522   27.1345        8.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 07:34:35  36.3280   27.1975        8.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 07:16:02  36.0535   27.5178       10.5      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 07:14:15  36.2095   27.0345        8.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 07:08:49  36.2257   27.0312       11.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 07:05:54  36.2867   27.1360       24.9      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 06:48:54  38.9157   35.6483        5.5      -.-  2.2  -.-   SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)                      İlksel
2021.08.05 06:46:38  36.3425   27.2122        9.3      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 06:44:31  36.2617   27.1868       19.2      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 06:41:37  36.3180   27.2042       17.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 06:37:54  36.1500   27.0788        5.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 06:29:37  36.1542   27.0342        5.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 06:26:29  36.3057   27.2022       13.1      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 06:24:23  38.9357   25.9872        5.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.08.05 06:16:30  36.2755   27.0538        8.4      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 06:12:53  36.3862   27.1842        8.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 06:10:37  38.9577   26.0143        8.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.08.05 06:05:46  36.3113   27.0872       21.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 06:04:21  36.3260   27.1098        9.3      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 06:01:48  36.2438   27.1543       10.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 05:59:55  36.2523   27.1925       22.8      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.05 05:57:00  36.2523   27.0433        8.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 05:50:48  38.1485   32.0352        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKCEYURT-ILGIN (KONYA)                           İlksel
2021.08.05 05:43:39  36.2637   27.0840       22.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 05:38:06  36.2392   27.0798        8.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 05:34:09  36.2035   27.0837        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 05:31:18  36.1195   27.2232       19.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 05:13:09  40.8238   27.9405        6.9      -.-  2.2  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2021.08.05 05:01:57  36.3480   27.0283        8.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 04:53:10  36.2440   27.1160       13.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.05 04:51:32  39.4927   25.7902       11.5      -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.08.05 04:29:53  36.2797   27.0687       21.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 AĞUSTOS

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