Sisam Adası'nda deprem trajedisi: İki çocuğun cansız bedeni birbirine sarılmış halde bulundu

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Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'den sonra en çok Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'nda etkisini hissettirdi.

Deprem nedeniyle adada hayatlarını kaybeden 17 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun ölümü Yunanistan'ı yasa boğdu. 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Claire'in sevgili oldukları ve altında kaldıkları enkazdan cansız bedenlerinin birbirine sarılmış halde çıkarıldıkları ifade edildi.

Ada sakinlerinin ifadelerine göre, iki çocuk okuldan çıkmış ve neredeyse her gün kullandıkları dar bir sokaktan geçerek evlerine dönüyorlardı. Depremin başlamasının ardından 17 yaşındaki Aris, 15 yaşındaki kız arkadaşını korumak için ona sarıldı ancak iki çocuk üzerlerine düşen beton parçaları nedeniyle enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Sisam Adası'nın tanınmış gazetecilerinden biri olan Aris'in babası, yaşananlardan habersiz depremin ilk saatlerinde gelişmelerle ilgili Atina medyasına bilgi verdi. Daha sonra en büyük oğlunun ölüm haberini alan baba büyük bir şok yaşadı.

Acılı baba Alexis Komninos, bugün paylaştığı sosyal medya mesajında, "Benim gururlu oğlum. Sende kendi gençliğimi gördüm. Claire senin için, sen de Claire için nefessizdin. Birkaç gün önce onun doğum gününde ne kadar mutluydun. Biz geride kalanlar için söyleyecek söz, akıtacak gözyaşı kalmadı. Kalbimin çoğu seninle gitti" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda hayatlarını kaybeden 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Claire'in dışında, 14 yaşında bir çocuğun da yaralı halde hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.