Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) ve AFAD son depremler listesine resmi internet hesabından yayınlıyor.

SON DEPREMLER