Türkiye geneli ve çevresinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Depremin derinliği, nerede olduğu, büyüklüğü, tarihi ve saati gibi veriler AFAD ve Kandilli tarafından erişime sunuluyor. İşte 7 Eylül 2023 Perşembe yaşanan son depremler...