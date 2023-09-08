Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini canlı olarak erişime sunuyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 8 Eylül Cuma Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremler listesi...