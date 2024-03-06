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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Mart 2024 Çarşamba güncel Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bugün

        Kahramanmaraş'ta deprem! 6 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Son dakika depremler listesi araştırmaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve komşularında meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler endişe ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 6 Mart Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 19:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:21
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        • 1

          Son depremler listesi gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; son olarak Malatya'da bir deprem yaşandı. İşte, 6 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT'TA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; buün saat 11:25'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.1 KM olarak belirlendi.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, 6 Mart Çarşamba günü sabah saat 07:55'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

        • 4

          KAHRAMANMARAŞ 2.1 İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, bugün sabaha karşı saat 04.30'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 KM olarak ölçüldü.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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