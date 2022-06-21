Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Haziran Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Meydana gelen AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı şekilde yayınlanıyor. Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 21 Haziran 2022 Salı son depremler listesi…

21 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

21 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.21 06:06:09 38.9873 43.7578 8.5 -.- 2.0 -.- MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.21 04:27:14 39.0083 43.6405 6.2 -.- 2.0 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.21 04:21:45 38.6497 43.8577 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIAYAZCA-OZALP (VAN) İlksel

2022.06.21 03:47:23 40.9293 24.0427 6.6 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.06.21 03:28:29 36.3625 34.7247 25.2 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2022.06.21 03:18:50 37.7900 27.0365 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.21 01:34:44 35.1893 23.3027 29.9 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.21 01:22:30 36.4098 28.8882 16.6 -.- 2.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.06.21 00:19:11 37.0547 28.3677 1.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel