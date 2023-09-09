Şanlıurfa'da deprem! 8 Eylül Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler netlik kazanıyor. İşte 8 Eylül 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini canlı olarak erişime sunuyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 8 Eylül Cuma Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremler listesi...
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BARTIN'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi verisi ile 8 Eylül saat 05:03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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ŞANLIURFA'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Şanlıurfa Akçakale, Deyrizor Suriye'de saat 09:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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