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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? deprem: 30 Ocak Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD 30 Ocak Perşembe son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Ege açıkları ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 30 Ocak Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:17
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 30 Ocak Perşembe Ege açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 30 Ocak Perşembe son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        • 2

          EGE'DE DEPREM

          AFAD verileri ile saat 18.55'te Ege Denizi, Çeşme (İzmir) açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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