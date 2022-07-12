Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusu yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" İşte 12 Temmuz Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

12 TEMMUZ 2022 AFAD SON DEPREMLER

12 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.07.12 06:02:17 38.4540 30.9517 10.3 -.- 0.6 -.- KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.07.12 05:28:22 35.5585 33.7228 31.3 -.- 3.4 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel

2022.07.12 04:18:39 39.7545 41.8605 10.8 -.- 1.9 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.07.12 03:59:32 40.7012 30.6290 5.9 -.- 2.3 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.07.12 00:46:15 39.4823 29.5868 9.2 -.- 1.4 -.- YAGMURLU-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2022.07.12 00:21:17 36.0745 27.1773 7.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.12 00:03:50 34.8742 24.2468 12.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel