Sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde Girit Adası'nda yaşanan deprem sonrasında meydana gelen son depremler listesi merak ediliyor. Deprem mi oldu, nerede? sorusu yanıtını arıyor. İşte 4 Ağustos son dakika depremleri...

4 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER

4 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.04 07:33:02 35.9757 28.7752 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.04 07:21:36 38.5565 31.2175 3.8 -.- 1.0 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.08.04 07:15:44 40.3873 26.2185 5.8 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.04 06:33:57 38.4192 39.3045 4.5 -.- 1.6 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.08.04 05:42:12 39.2573 28.1600 1.8 -.- 2.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.08.04 05:40:17 39.0123 43.6987 20.4 -.- 1.8 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.08.04 05:06:08 36.6397 28.2017 3.2 -.- 1.0 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.08.04 04:36:19 37.0977 28.4582 17.3 -.- 0.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.04 03:58:29 37.8290 26.9983 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.04 03:29:33 38.9303 26.7012 10.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.04 02:25:05 36.8683 28.0667 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.04 01:20:20 37.4437 36.9783 2.1 -.- 2.1 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.04 00:38:29 39.0582 40.4385 12.1 -.- 1.6 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel

2022.08.04 00:05:16 35.2165 26.4082 2.4 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.04 00:02:10 38.3690 38.5955 3.4 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-(MALATYA) İlksel