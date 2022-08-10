Sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde Ege denizi açıklarında yaşanan deprem sonrasında meydana gelen son depremler listesi araştırılıyor. Deprem mi oldu, nerede? sorusu yanıtını arıyor. İşte 10 Ağustos son dakika depremleri...

10 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER

10 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.10 07:06:50 39.3742 25.5318 9.7 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel

2022.08.10 06:05:37 37.2117 27.2168 5.0 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.10 05:27:23 37.2215 27.1985 5.5 -.- 1.7 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.10 03:49:03 37.0157 28.2305 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.10 03:15:06 40.0260 44.0727 4.2 -.- 2.2 -.- NECEFALI-(IGDIR) İlksel

2022.08.10 00:57:22 35.4788 27.1930 67.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.10 00:11:54 37.3983 38.8580 11.1 -.- 2.9 -.- SEYHZELIHA-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.10 00:07:59 39.2940 41.1317 2.1 -.- 2.2 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel