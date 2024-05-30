Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe son dakika deprem listesi...