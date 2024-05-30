Denizli ve Osmaniye'de deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem listesi her gün güncelleniyor. Türkiye ve çevresinde hemen her saat yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak Denizli'de 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe bugünkü AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe son dakika deprem listesi...
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OSMANİYE'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:23'te Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.68 km olarak ölçüldü.
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DENİZLİ 2.7 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:27'de Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km olarak belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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