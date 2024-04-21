Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla belli oluyor. Coğrafi konumu sebebiyle gün içerisinde birçok deprem meydana gelen Türkiye'de son olarak Ege Denizi açıkları ve Kahramanmaraş sallandı. İşte, 21 Nisan Pazar son dakika depremler listesi...