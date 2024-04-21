Kahramanmaraş ve Ege Denizi'nde deprem! 21 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Aktif fay hatları bulunan ülkemizde gün içinde kimisi şiddetli kimisi hafif pek çok sarsıntı yaşanıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar "Biraz önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 21 Nisan Pazar günü meydana gelen en son depremler...
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Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla belli oluyor. Coğrafi konumu sebebiyle gün içerisinde birçok deprem meydana gelen Türkiye'de son olarak Ege Denizi açıkları ve Kahramanmaraş sallandı. İşte, 21 Nisan Pazar son dakika depremler listesi...
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EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; saat 08:41'de Aydın'ın Söke ilçesine 32.66 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.03 km derinliğinde kaydedildi.
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KAHRAMANMARAŞ 3.1 İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:43'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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