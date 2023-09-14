Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 14 Eylül Perşembe 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

        Çanakkale ve Akdeniz'de deprem: İşte son depremler listesi!

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 14 Eylül Perşembe günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 07:43 Güncelleme: 14.09.2023 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 14 Eylül Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          AKDENİZ'DE VE ÇANAKKALE'DE DEPREM!

          Kandilli verisi ile saat 06.36'da Çanakkale'de 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

          Kandilli verisi ile saat 06.19'da Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması dehşetle bitti!
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması dehşetle bitti!
        İsmail Kür cinayetinde şoke eden detaylar
        İsmail Kür cinayetinde şoke eden detaylar
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Habertürk Anasayfa