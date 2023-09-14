Çanakkale ve Akdeniz'de deprem: İşte son depremler listesi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 14 Eylül Perşembe günü yaşanan depremler...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 14 Eylül Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
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AKDENİZ'DE VE ÇANAKKALE'DE DEPREM!
Kandilli verisi ile saat 06.36'da Çanakkale'de 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kandilli verisi ile saat 06.19'da Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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