Türkiye 27 Kasım Cumartesi sabahına depremle başladı. Akdeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttırdı. 27 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 27 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Akdeniz'de 27/11/2021 - 08:14:10'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 KASIM