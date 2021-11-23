Son haftalarda Malatya, Konya, Erzurum ve Düzce'de yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttı. 23 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 23 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Şanlıurfa Hilvan'da 23/11/2021 - 09:56:46'da meydana gelen 1.6 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 KASIM