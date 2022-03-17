Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 17 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 16 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 17 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.17 10:11:20 39.2098 29.3290 0.0 -.- 1.9 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) REVIZE01 (2022.03.17 10:11:20)

2022.03.17 08:49:05 36.9192 27.6780 20.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.17 07:54:58 39.0480 40.4430 7.6 -.- 2.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel

2022.03.17 06:24:36 36.9377 27.6295 9.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.17 05:26:19 36.9277 27.6258 22.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.17 05:24:46 36.9305 27.6525 12.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.17 05:01:09 39.5592 28.8098 4.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.03.17 04:09:25 38.2027 30.8568 8.5 -.- 1.9 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2022.03.17 02:41:39 35.8793 31.8100 15.9 -.- 3.8 3.5 AKDENIZ İlksel

2022.03.17 01:42:08 39.4713 27.8643 13.7 -.- 1.9 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel

2022.03.17 01:13:27 37.8873 26.7178 10.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.17 00:49:07 38.1263 32.1145 14.0 -.- 1.3 -.- GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.03.17 00:43:13 37.7263 27.0593 7.9 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.17 00:08:41 37.8283 26.8422 18.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel