AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Marmara Denizi'nde iki gün önce gece yarısında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Naci Görür konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür; "Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" dedi. İşte 5 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

5 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

5 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ