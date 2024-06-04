Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Son depremler listesine göre, ülkenin çeşitli noktalarında farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. İşte, 4 Haziran 2024 Salı son dakika deprem listesi...