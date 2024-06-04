Ege Denizi açıklarında deprem! 4 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
Son dakika deprem haberleri güncellenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri paylaşıyor. Vatandaşların merakla takip ettiği son depremler listesinde farklı büyüklük ve derinlikte birçok sarsıntı kaydediliyor. İşte, 4 Haziran 2024 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Son depremler listesine göre, ülkenin çeşitli noktalarında farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. İşte, 4 Haziran 2024 Salı son dakika deprem listesi...
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EGE DENİZİ AÇIKLARI 3.1 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:42'de Muğla'nın Datça ilçesine 83.38 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 15.24 km olarak belirlendi.
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İZMİR'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:04'te İzmir'in Karaburun ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.33 km olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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