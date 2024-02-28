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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, nerede? 28 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Son verilere göre; 28 Şubat bugün sabah saatlerinde Ardahan'ın Göle ilçesi sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 08:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 08:10
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. En son nerede deprem olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre; son olarak Ardahan'da bir deprem meydana geldi. İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        2

        ARDAHAN'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 07:06'da Ardahan'ın Göle ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 olarak ölçüldü.

        3

        ÇANAKKALE 4.6 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; 27 Şubat Salı günü saat 16:09'da Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından akşam saat 22:52'de aynı yerde 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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