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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede? 22 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Siirt ve Ege Denizi'nde deprem! 22 Şubat Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ülke genelinde meydana gelen son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre sabah saatlerinde Siirt ve Ege Denizi'nde deprem yaşandı. İşte, 22 Şubat 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:45 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:45
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana gelen. Sayısız artçı ve bağımsız sarsıntıların yaşanmasıyla deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırıyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre; bugün sabah saatlerinde Siirt ve Ege Denizi açıkları deprem sallandı. İşte, 22 Şubat Perşembe son dakika depremler listesi...

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        EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 06:54'de Ege Denizi-Kuşadası Körfezi açıklarında İzmir Menderes'e 5.4 km uzaklığında 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.88 km olarak kaydedildi.

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        SİİRT 2.9 İLE SALLANDI!

        AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 05:17'de Siirt'in Şirvan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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